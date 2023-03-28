الكرملين يأسف لعدم تمرير التحقيق في تفجير التيار الشمالي بمجلس الأمن

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن أسف بلاده لعدم تمرير مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تفجير خطوط أنابيب الغاز"التيار الشمالي" بمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بإغلاق هذا الملف.



وقال بيسكوف- في تصريح، اليوم /الثلاثاء/- "نعتقد أنه يجب على الجميع الاهتمام بإجراء تحقيق موضوعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وكل أولئك الذين يمكنهم إلقاء الضوء على العملاء والمنفذين".

وأضاف: "نحن نعتبر هذا في غاية الأهمية ونأسف لأن مبادرتنا لم تمر، ولكن الجانب الروسي لن يسمح بإغلاق هذا الموضوع"، منوها بأن الكرملين يأسف لرفض مجلس الأمن الدولي المذكرة الروسية حيال التحقيق في تفجيرات (التيار الشمالي)"، ومشددا على أنه يجب أن يهتم الجميع بالعثور على العملاء والمنفذين من خلال تحقيق موضوعي.



وكان مجلس الأمن الدولي رفض، في وقت سابق، مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على"التيار الشمالي"، بينما أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع بقية الأعضاء عن التصويت.

في سياق آخر.. حذر عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف- وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- من أن سلطات كييف تحضر لتنفيذ استفزاز يستهدف محطة زاباروجيا الكهروذرية، بالتزامن مع زيارة الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى المحطة.

وأكد روغوف أن نظام كييف حاول خلال زيارة جروسي الأولى إنزال قواته في مدينة إنرجدار، وأطلق النار على الصحفيين أثناء تغطيتهم عملية تناوب فريق الوكالة الموجود في المحطة، لافتا إلى أن نظام كييف سيحاول بعد ذلك اتهام موسكو بتنفيذ تلك الاستفزازات.



ومن المتوقع أن يجري الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة لمحطة زباروجيا الكهروذرية، غدا /الأربعاء/.

في السياق.. قال القائم بأعمال رئيس إقليم دونيتسك دينيس بوشيلين- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن القوات الروسية طهرت المنطقة الصناعية بمدينة أرتيومفسك باخموت بشكل شبه كامل، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تراجعت في المنطقة نحو مواقع جهزتها في وقت سابق.



وأضاف بوشيلين "أن قوات كييف تحاول تأخير تحرير المدينة لأنها لا تملك قوات كافية لقلب المعادلة"، مشيرا إلى أن وضع القوات الأوكرانية كارثي هناك؛ نظرا لسيطرة القوات الروسية على كل الطرق في المدينة.

