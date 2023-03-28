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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: كوريا الشمالية تنفذ محاكاة لانفجار نووي

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الأزمة الكورية إلى طريق مجهول.. بيونج يانج تنفذ محاكاة لانفجار نووي بصواريخ باليستية».

وقال التقرير: «في تصعيد لا ينقطع تسير الأزمة في شبه الجزيرة الكورية بين الجارتين سول وبيونج يانج إلى طريق مجهول».

وأضاف: «الجديد كان مع إعلان كوريا الشمالية نجاحها في محاكاة انفجار نووي باستخدام صاروخين تكتيكيين بالستيين أرض أرض سبقهما نجاح آخر في اختبار نظام للأسلحة النووية يعمل تحت الماء، قالت عنه إنها ستستخدمه لضرب موانئ أعدائها إذا ما اندلعت الحرب مستقبلا».

وتابع: «الإعلان عن النجاحات الأخيرة جاء خلال تفقد الرئيس الكوري الشمالي برنامج الأسلحة النووية ومناقشة خطط عمليات الهجوم النووي المضاد مع القادة العسكريين، حيث طالب زعيم كوريا الشمالية الجيش برفع الجاهزية القتالية لاستخدام الأسلحة النووية وزيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة وجعل البلاد وترسانتها النووية جاهزتين تماما لاستخدامها واللجوء إليها في أي وقت».

واستطرد: «تزامنت تصريحات الرئيس الكوري التي قال فيها إن الولايات المتحدة تواصل تصعيد أنشطتها المعادية إلى مستويات جنونية».

وأوضح: «مع وصول السفينة الحربية الأمريكية (نمدز) ميناء بوسان بكوريا الجنوبية، والتي تعد من أضخم حاملات الطائرات في العالم، وذلك في إطار المناورات العسركية المشتركة بين البلدين داخل المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو لسول».

جيش كوريا الجنوبية أوضح أن هذه المناورات المواكبة للذكرى السبعين للتحالف العسكري بين البلدين جاءت لتحسين الردع الأمريكي الخاص بالقوات النووية وتعزيز قدرتها في حماية حلفائها ضد هجمات الأسلحة النووية.
 

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