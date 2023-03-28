عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 8 رصاصات| لبناني يقتل زوجته أمام أعين أطفالها..وهذا رد فعل شقيقها

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية العربية تقريرًا يوضح تفاصيل جريمة مروعة هزت لبنان، وذلك بعد أن أفرغ رجل 8 رصاصات بجسد زوجته ليرديها قتيلة على الفور.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن حسن موسى زعيتر قتل زوجته زينب رعيتر 28 عامًا أمام أعين أطفالها، فيما تعددت الروايات عن سبب الجريمة، من بينها “جريمة شرف” وأن زوجها رأى صورًا على هاتفها"دون حجاب"

وانتشر مقطع فيديو بعد الواقعة فجر غضبًا بين اللبانيين ووصفوه بالمستفز، حيث ظهرشقيق الضحية أمام مقهى قاتلها  معلتًا رضاه عما قام به زوجها، قائلًا عبر الفيديو: “أنا مافي شئ بيني وبين حسن اللي عمله حسن أنا كنت بدي اعمله .. كنت أنا جايي هو اللي عمله قبلي”.

وتستمر تحقيقات الشرطة للوصول إلى حسن الذي فر هاربًا مع الأطفال بعد الجريمة .
 

جريمة قتل العربية اخبار توك شو توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

لمنع عودته للدوري الإنجليزي.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

قبل مواجهة الأهلي.. إصابة نجم الهلال السوداني بقطع في الرباط الصليبي

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

صفعات متتالية للدولار.. بيان عاجل من الهند بشأن التعامل بعملتها المحلية

مات مقهورا.. وفاة مهندس مصري بعدما سرقت زوجته أمواله

أسعار الذهب العالمية تصعد من جديد

التنكر و موكب التراويح..تعرف على عادات شهر رمضان في العصر العباسي

اقتران فلكي بين كوكب المشتري حامي المجموعة الشمسية وعطارد رسول الآلهة

بحضور 13 ألف جندي.. اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة في فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمشة الغسيل.. 6 نصائح لإزالة تجاعيد الملابس وخلطة سحرية بديلة للكي

بدون وصفات ولا أدوية .. حيل سهلة لتجنب الحموضة

أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وسلوي عثمان من كواليس سوق الكانتو.. خاص

إصابة طفل بالشلل الدماغي بسبب خطأ طبي في بريطانيا.. تفاصيل

فيديو

نظارة النبوي| صورة من الكواليس تسببت في هجوم وصل للمحاكم.. القصة الكاملة لـ أزمة مسلسل رسالة الإمام

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

درجات الحرارة تصل لـ 12 .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ