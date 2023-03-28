بـ 8 رصاصات| لبناني يقتل زوجته أمام أعين أطفالها..وهذا رد فعل شقيقها

عرضت فضائية العربية تقريرًا يوضح تفاصيل جريمة مروعة هزت لبنان، وذلك بعد أن أفرغ رجل 8 رصاصات بجسد زوجته ليرديها قتيلة على الفور.



وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن حسن موسى زعيتر قتل زوجته زينب رعيتر 28 عامًا أمام أعين أطفالها، فيما تعددت الروايات عن سبب الجريمة، من بينها “جريمة شرف” وأن زوجها رأى صورًا على هاتفها"دون حجاب"



وانتشر مقطع فيديو بعد الواقعة فجر غضبًا بين اللبانيين ووصفوه بالمستفز، حيث ظهرشقيق الضحية أمام مقهى قاتلها معلتًا رضاه عما قام به زوجها، قائلًا عبر الفيديو: “أنا مافي شئ بيني وبين حسن اللي عمله حسن أنا كنت بدي اعمله .. كنت أنا جايي هو اللي عمله قبلي”.



وتستمر تحقيقات الشرطة للوصول إلى حسن الذي فر هاربًا مع الأطفال بعد الجريمة .

