أب بلا قلب..عذب طفلته بالدقهلية وقتلها بسبب تبولها اللاإرادى

تجرد أب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من كل المشاعر الانسانية وقام بالاعتداء بوحشية علي طفلته التي لا يتعدي عمرها 5 سنوات بسبب تبولها اللاارادي وذلك بمنطقة كفر البدماص، مما ادي الي اصابة الطفلة بجروح وكدمات خطيرة وتم نقلها الي المستشفي وتوفيت متأثرة بإصابتها

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مامور مركز شرطة ثان المنصورة بقيام احد الاشخاص بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة بالاعتداء بالضرب المبرح علي طفلته الصغيرة واصابتها بجروح وكدمات خطيرة

انتقل علي الفور ضباط مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة الرائدكريم عبد الرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين اصابة الطفلة « ز. أحمد .ع » 5 أعوام، بجرح قطعي بالراس وقطع بالشفه السفلية بالفم وكسر الساق اليسري وكدمات متفرقه وتم نقلها الي المستشفي وتوفيت بعد ذلك متاثرة باصابتها وتبين ان والدها ويدعي «أحمد .ح.ع »40 عامًا ، عاطل، مسجل شقي خطر، قام بالاعتداء عليها بالضرب في وصلة تعذيب مستمرة بسبب كثرة تبولها اللاإرادي

تم ضبط الاب واعترف بجريمته مبررا ذلك بمحاولة تاديبها لكثرة تبولها اللارادي علي الرغم من كبر سنها ومحاولة تعليمها التوقف عن ذلك.

تم نقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفي الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم