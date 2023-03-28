عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقامة مدينة تعليمية افتراضية.. مدبولي يتابع مستجدات مشروعات الاتصالات

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار متابعة مستجدات عدد من مشروعات الوزارة.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور عمرو، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض النقاط المتعلقة بمشروعات الوزارة، والتي من بينها مدينة مصر الرقمية، وكذا الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة.

وفيما يتعلق بمشروع مدينة مصر الرقمية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تصورا مقترحا بشأن المدينة يتمثل في إقامة مدينة تعليمية افتراضية لتقديم مسار تدريبي رقمي معتمد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدد الوزير الفئات المستهدفة بالخريجين الذين لديهم قابلية شغل وظائف تكنولوجية متخصصة، وخريجين يرغبون في تغيير مسارهم المهني، أو شغل وظائف تكنولوجية ملائمة، وطلاب في مختلف مراحل التعليم، مشيرا في هذا الإطار إلى التدريب المستهدف، والمهارات التكنولوجية، وأنماط التدريب، وآليات التنفيذ، والتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وقال الوزير: هناك عدة مسارات للعمل والتدريب،  مشيرا  إلى أن مجالات التدريب تشمل كلا من الذكاء الاصطناعيّ، والأمن السيبراني، وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى برمجة التطبيقات والمنصات، والشمول المالي، والتسوق الرقمي، علاوة على البنية التحتية.

وأضاف الوزير أن هناك مسارا آخر يتمثل في صقل المهارات المهنية في مجالات العمل الحر، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، وإدارة المشروعات، والابتكار الرقمي، وفن التفاوض، فضلا عن صقل اللغات الأجنبية.

 كما سلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة في عدد من الوزارات والمحافظات، وكذا بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والهيئات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

لمنع عودته للدوري الإنجليزي.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

كلهم زملكاوية.. تعليق غريب من خالد الغندور على انتصار مصر ضد مالاوي

التعليم: تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023.. 8 مايو

احتجاجات تل أبيب.. الرئيس الإسرائيلي يستضيف أول اجتماع لمناقشة قانون الإصلاح القضائي

حادث مميت|مصرع سائق وإصابة آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة السويس

السعودية.. تباطؤ حاد في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2022

مدبولي: استضافة المنتدى الحضري العالمي مؤشر نجاح للدولة بمجال تطوير العمران المستدام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات.. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

لا تهملها في السحور.. أطعمة تقلل الشعور بالجوع والعطش

عايز ترتاح من القولون نهائيا .. اتبع هذه الحيل

في 6 خطوات.. طريقة عمل الكباب العراقي

فيديو

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

درجات الحرارة تصل لـ 12 .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

نظارة النبوي| صورة من الكواليس تسببت في هجوم وصل للمحاكم.. القصة الكاملة لـ أزمة مسلسل رسالة الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ