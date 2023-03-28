إحالة أوراقه للمفتي.. نهاية مأساوية لزوج تخلص من زوجته لشكه في سلوكها

" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ".. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لضمان عدم حدوث جرائم ومشاكل كالتى نراها اليوم، مثلما هو الأمر في هذه الواقعة التى وصل فيها الحال بالزوج إلى إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي نتيجة قتله لزوجته بعد أن شك في سلوكها.

ولك أن تتخيل معي عزيزي القارئ حال هذا الزوج إذا ما كان التزم بتعاليم الله وطلق زوجته بالمعروف بدلا من قتلها في ظل سيطرة الشيطان علي تفكيره ليصل به في النهاية إلى هذا المصير البائس.

تفاصيل الجريمة

في منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، عقد أحمد إ ع"، 39 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، النية علي قتل زوجته "روان ع.ع"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وخطط لتنفيذ جريمته وأحضر الأدوات لتنفيذها.

تنفيذ جريمة القتل

بيت المتهم النية وعقد العزم وأعد العدة لقتل زوجته وأحضر سلاحا ابيض وأداة "أنبوب حديدي"، على إثر ظنه سوءا تجاه أفعالها، فقام باحتجازها بمسكن الزوجية وقيد حركتها وانهال عليها بالتعدي بالضرب، مستخدماً في ذلك الأسلحة البيضاء، قاصداً من ذلك قتلها مما شل مقاومتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

قرار المحكمة

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، اليوم، بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله زوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحددت جلسة اليوم 2 من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.