بعد خروجه مصابا.. أول تعليق من الشناوي على فوز منتخب مصر أمام مالاوي

علق محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والنادي الاهلي بعد خروج في منتصف مباراة مالاوي .

ونشر الشناوي صوره له برفقة منتخب مصر وعلق قائلا: "واجبات المنتخب المصري".

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سبب تغيير محمد الشناوي حارس مرمى “الفراعنة”، بين شوطي المباراة التي جمعتهم بـ مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

وشارك محمد صبحي بدلًا من محمد الشناوي بين شوطي مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محمد الشناوي شعر ببعض الآلام في عضلة الفخذ، فأصريت على تبديله حتى لا تزداد الإصابة".

ويأتي ذلك قبل أيام من مباراة الأهلي المرتقبة أمام الهلال، يوم السبت، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.