سكان مساكن الروس بأسيوط يطالبون المسئولين بتركيب الإنترلوك

استغاث سكان مساكن الروس التابعة لحي الوليدية في محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التي يقدمها موقع صدى البلد ، متضررا من عدم تركيب إنترلوك بالشارع الذي يسكنونه أسوة بالشوارع المحيطة.

وقال المواطن عبد المحسن محمد عيسى في شكواه : نعاني نحن سكان مساكن الروس – التابعة لحى الوليديه – فى محافظة أسيوط من عدم تركيب الانترلوك حتي الان بالرغم من إتمام كافة الشوارع المحيطة و الجانبية بالإنترلوك.

وأضاف : مقاول الانترلوك قام بخلع البلدورات بمساكن الروس بالوليديه عماره ٣٠١ ،٣٠٢ ،٣٠٣ ولم يتم تركيبها منذ أكثر من شهرين مما أدى إلى تخزين القمامة وتشويه منظر المنطقة ، بالإضافة للكتل الأسمنتية التي تملأ الشارع .

مناشدين المسئولين بالحي العمل على حل المشكلة و تركيب الإنترلوك لإعادة المظهر الحضارى للمنطقة وحمايتهم من خطر الإصابة بالأمراض بسبب تجمع القمامة بالمنطقة وعدم رفعها .

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