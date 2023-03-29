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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مساكن الروس بأسيوط يطالبون المسئولين بتركيب الإنترلوك

صدى البلد

استغاث سكان مساكن الروس التابعة لحي الوليدية في محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التي يقدمها موقع صدى البلد ، متضررا من عدم تركيب إنترلوك بالشارع الذي يسكنونه أسوة بالشوارع المحيطة.

وقال المواطن عبد المحسن محمد عيسى في شكواه : نعاني نحن سكان مساكن الروس – التابعة لحى الوليديه – فى محافظة أسيوط  من عدم تركيب الانترلوك حتي الان بالرغم من إتمام كافة الشوارع المحيطة و الجانبية بالإنترلوك.

وأضاف : مقاول الانترلوك قام بخلع البلدورات بمساكن الروس بالوليديه عماره ٣٠١ ،٣٠٢ ،٣٠٣ ولم يتم تركيبها منذ أكثر من شهرين مما أدى إلى تخزين القمامة وتشويه منظر المنطقة  ، بالإضافة للكتل الأسمنتية التي تملأ الشارع .

مناشدين المسئولين بالحي العمل على حل المشكلة و تركيب الإنترلوك لإعادة المظهر الحضارى للمنطقة وحمايتهم من خطر الإصابة بالأمراض بسبب تجمع القمامة بالمنطقة وعدم رفعها .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الإنترلوك محافظة أسيوط مساكن الروس خلع البلدورات مقاول الانترلوك

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