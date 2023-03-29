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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة سيدان فرنسية بالسوق المصرية |صور

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تقدّم العلامة الفرنسية سيتروين باقة من السيارات الاقتصادية بالسوق المصرية، يأتي في مقدمتها سيار السيدان سيتروين سي اليزيه موديل 2023، والتي تتميز بباقة من الكماليات القوية، بالإضافة لمقصورتها الرحبة وغيرها من التجهيزات.

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سيتروين سي اليزيه موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بمحرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر،  و150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

 

ويصل استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، وتبلغ سرعتها القصوى 188 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية. 

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023

الطول الكلي: 4.427 متر

العرض الكلي: 1.948 متر

الارتفاع الكلي: 1.466 متر

قاعدة العجلات: 2.652 متر

سعة صندوق السيارة: 506 لترات

سعة خزان الوقود: 50 لترًا

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

أسعار السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023

  • سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 559,000 جنيه.
  • سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 599,000 جنيه.

 

سيتروين سي إليزيه موديل 2023 سيتروين سيتروين سي إليزيه اليزيه Comfort Luxury

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