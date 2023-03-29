سعر أرخص سيارة سيدان فرنسية بالسوق المصرية |صور

تقدّم العلامة الفرنسية سيتروين باقة من السيارات الاقتصادية بالسوق المصرية، يأتي في مقدمتها سيار السيدان سيتروين سي اليزيه موديل 2023، والتي تتميز بباقة من الكماليات القوية، بالإضافة لمقصورتها الرحبة وغيرها من التجهيزات.
مواصفات السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023
تتوفر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بمحرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، و150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.
ويصل استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، وتبلغ سرعتها القصوى 188 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية.
قياسات وأبعاد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023
الطول الكلي: 4.427 متر
العرض الكلي: 1.948 متر
الارتفاع الكلي: 1.466 متر
قاعدة العجلات: 2.652 متر
سعة صندوق السيارة: 506 لترات
سعة خزان الوقود: 50 لترًا
أسعار السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023
- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 559,000 جنيه.
- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 599,000 جنيه.