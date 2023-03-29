بالعباءة.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت سارة في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أحمر وعباية سوداء من كواليس التصوير الخاصة بها.

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

آخر أعمال سارة سلامة

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سارة سلامه مسلسل "إسعاف يونس"، وحققت نجاحا كبيرا من خلاله، وهو من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز ، والعمل من إخراج معتز التوني.