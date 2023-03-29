شاهد|روبوتات ذكية تقدم خدمات الفتوى بالمسجد الحرام

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية"، روبوتات ذكية بالمسجد الحرام، لتقديم خدمات الإفتاء بلغات متعددة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت في وقت سابق، عن استخدام تقنيات الذكاء الصناعي على طلبات زوار وعمار بيت الله الحرام لجميع الخدمات التقنية والتجاوب معها وذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي أن الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين تأتي وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، وتسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان من أجل الرقي الشامل بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين.