الطيران في زمن الكورونا..أول كتاب عن الأزمة الوبائية لصناعة النقل الجوي العالمية

ثلاثة أعوام مرت وما زالت فترة جائحة كورونا الوبائية تنضح بكثيرِ من الكواليس، التي عاشتها وعانت منها مختلف بلدان العالم، في أوان الأزمة وطالت تداعياتها اقتصاديات الدول عامة وصناعة الطيران والنقل الجوي بصفة خاصة.

ثلاثة أعوام ومازالت المنظمات الدولية المعنية بصناعة الطيران والخبراء المتخصصين في النقل الجوي، يصدرون توقعات وكواليس عن هذه الفترة المأسوفة من عمر الطيران المدني العالمي وأثرها على الصناعة، أحد أبرز هذه الإصدارات التي خرجت عن فترة الأزمة، كتاب لأحد الخبراء المتخصصين في صناعة الطيران المدني وهو مراقب جوي متقاعد يدعى “عمرو محمد صبحي”، أصدر أحد أبرز الكتب المتخصصة عن هذه الفترة تحت عنوان “أثر جائحة كوفيد -19 على قطاع الطيران المدني في مصر”، لينبثق عن رسالة الماجستير الخاصة به التي ناقشها بجامعة تورين في إيطاليا، تحت إشراف خبراء من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

الباحث والمتخصص في شئون النقل الجوي عمرو صبحي، استطاع من خلال ستة أبواب المؤلف منها كتابه، أن يتتبع فترة عمر الجائحة الوبائية وأثرها على الاقتصاد المصري منذ ظهورها في مارس عام 2020، وإداراة الحكومة للأزمة بمختلف القطاعات وصولا إلى ما لجأت بشكل خاص إليه لدعم قطاع الطيران، مستندًا بذلك للامكانيات التي تمتلكها الدولة للخروج من مأزق الازمة الوبائية.

تناولت الأبواب الأول والثاني من الكتاب “أثر جائحة كوفيد -19 على قطاع الطيران المدني في مصر”، وصف تحليلي اقتصادي للاقتصاد المصري ما يملكه من تنوع يجعله قادرًا على تخطي الأزمة.

أما الباب الثالث، فقد سلط الضوء على هيكل نظام صناعة النقل الجوي، من حيث المنظور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وظروف البيئة المحيطة، وحجم السوق، مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحول أن تتقدم صناعة النقل الجوي في أي دولة دون الاهتمام بها وتطويرها بأفضل طرق ممكنة، لتعود مصدرًا للدخل القومي.

وفي الباب الرابع، ذكر"عمرو صبحي"، بداية ظهور الوباء في ووهان الصينية وتسلله إلى خارج حدود البلدان والدول حول العالم، وما اتخذته منظمة الصحة العالمية ولجأت إليه سلطات الطيران المدني حول العالم وسلطة الطيران المدني المصري، من أجل تحجيم نشاط الفيروس الذي انتشر بصورة كبيرة دون وجود رادع واضح أمامه يواجه هذا الانتشار.

أما الباب الخامس من الكتاب، سلط الضوء على تأثير فيروس كورونا على المديرين والعاملين في قطاع الطيران المدني، وما طرأت عليهم من إجراءات وقرارات في سبيل الحفاظ عليهم من المخاطر الوبائية المحتملة في تلك الفترة، واستند أيضا في هذا الباب إلى ما جاء في الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية وتحديدًا القرار رقم 155، الذي ينص على أهمية وضع سياسة وطنية متماسة في سلامة وصحة العمال على مختلف المستويت والقطاعات العاملة بالصناعة.

وفي الباب السادس، استعرض الباحث الحلول التي خلصت إليها المنظمات الدولية بصفة عامة والحكومة المصرية بصفة خاصة لاستعادة النشاط والتعافي للحركة الجوية التي كانت قد تأثرت بشكل كلي، في أوان الجائحة الوبائية، مستندًا بالأرقام إلى الخسائر المحققة والتجارب الناجحة.

وحصل الباحث “عمرو محمد صبحي”، على درجة الماجستير عن بحثه، الذي حوله فيما بعد إلى كتاب يعد هو الأول من نوعه الذي تحدث عن أزمة الجائحة الوبائية وتأثيرها على قطاع الطيران، تحت عنوان “أثر جائحة كوفيد -19 على قطاع الطيران المدني في مصر”، من جامعة تورين في إيطاليا، تحت إشراف خبراء من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبإجازة المجلس الاعلى للجامعات في إيطاليا.

صورة من غلاف الكتاب