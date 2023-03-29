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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمام القضاء .. تصريحات جديدة من الأمير هاري عن عائلته

الأمير هاري
الأمير هاري

أثار الأمير هاري الجدل من جديد بشأن قضية التجسس على معلوماته الشخصية، وقال الأمير هاري إن العائلة المالكة حجبت عنه معلومات عن اختراق الهاتف لأنهم لم يريدوا منه أن يقدم شكوى.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز”، قال شاهد خلال الدعوى المُقامة ض ناشر صحيفة ديلي ميل “أسوشيتد نيوزبيبرز”، إن العائلة المالكة اشترطت على هاري عدم تقديم شكوى أبدا أو التعامل مع الصحافة بشأن اختراق هاتفه.

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ولكن أثناء مناقشة مزاعم اختراق هاتفه، قال هاري: “لقد أدركت أن لدي ادعاء يمكنني تقديمه”، ويرجع ذلك إلى عام 2018، متابعا: “لقد حجبت المؤسسة بلا شك معلومات عني لفترة طويلة حول قرصنة هاتف NGN ولم يتضح ذلك إلا في السنوات الأخيرة”.

اتهامات جديدة من الأمير هاري ضد عائلته

لكن الغريب أنه تحدث عن عائلته بكلمة أخرى في الدعوى وهي “المؤسسة”، وكان هاري من بين مجموعة من المطالبين بالتحقيق ضد "أسوشيتد نيوزبيبرز" متهمًا شركة النشر بارتكاب العديد من انتهاكات الخصوصية.

لكن رغم ذلك نفى الناشر كل الادعاءات، وفي حديثه عن الكيفية التي اكتشف بها أن أشخاصًا آخرين داخل العائلة المالكة أو مرتبطين بها قد رفعوا دعاوى قرصنة هاتفية ضد الصحافة، قال: “لم يكن هناك أي نقاش مركزي بيننا حول من رفع الدعاوى حيث يتم عمل كل مكتب في المؤسسة بشكل مستقل”.

وأضاف هاري: "المؤسسة أوضحت أننا لسنا بحاجة إلى معرفة أي شيء عن القرصنة على الهاتف ، وقد أوضح لي أن العائلة المالكة لم تجلس في صندوق الشهود لأن ذلك قد يفتح عليهم نيران جديدة".

لكن رغم ذلك امتنع قصر باكنجهام عن التعليق على تصريحات الأمير هاري.

قصر باكنجهام التجسس الامير هاري العائلة المالكة

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