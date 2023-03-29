عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية في أمريكا تتهم واشنطن بعرقلة تحقيق «نورد ستريم»

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في أمريكا

 أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، أن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لمنع إجراء تحقيق مستقل من شأنه أن يكشف حقيقة الهجمات التخريبية التي وقعت العام الماضي على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.
وذكرت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة "تاس" الروسية: "نما إلى علمنا أن هناك جولة أخرى من التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بزعم أن التحقيقات الوطنية - المستقلة -التي أجرتها الدول الأوروبية في تفجيرات أنابيب الغاز- نورد ستريم- كافية". 
وأضاف البيان "نرى في هذا محاولة واضحة من قبل السلطات للاختباء خلف الحلفاء، لبذل كل ما في وسعها لتقويض الجهود لمعرفة الظروف الحقيقية وراء العمل التخريبي".
وقال دبلوماسيون روس إن واشنطن تعتزم أيضا وقف تداول المعلومات من جانب الصحفيين الذين يحظون باحترام حول التورط المباشر المحتمل لوكالات المخابرات الأمريكية في تنظيم "جريمة القرن" ضد البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

ترشيحاتنا

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

طقس شديد البرودة.. الأردن تسجل درجة حرارة تقترب من الصفر

هل يجوز الصيام بدون صلاة في رمضان؟.. رد عجيب من المفتي

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يسخر من بيل جيتس لهذا السبب.. وان بلس وأوبو ينفيان رسميًا خروجهما من السوق الأوروبية

لسنا نجمة على علم أمريكا.. بن جفير يوجه رسالة حادة لجو بايدن

دون هزيمة.. كشف حساب فيتوريا مدرب منتخب مصر بعد الفوز أمام مالاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات رمضانية صحية.. 15 نوعا بينها أصناف سعودية

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ