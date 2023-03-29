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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة سعودية: المملكة تحتل المركز الأول عربياً في مؤشر خفض الانبعاثات

صدى البلد

  أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن المملكة احتلت المركز الأول عربياً في مؤشر خفض الانبعاثات، حيث تحرص على تقديم دعم جاد للجهود العالمية في قضايا المناخ.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "استراتيجية الطاقة" - أنه على مدى عقود طويلة ظلت السعودية الرقم الصعب والأهم في أمن الطاقة العالمية، ورمانة الميزان لاستقرار أسواقها، وستظل لها ذات المكانة والدور الرئيسي في هذه المعادلة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، بكل تطوراته ومتغيراته الصناعية التي تؤكد استمرار أهمية هذه السلعة الاستراتيجية لعقود قادمة بتقنيات حديثة لصالح البيئة والمناخ، جنبا إلى جنب مع الطاقة المتجددة التي سيستغرق الاعتماد عليها سنوات طويلة لتلبية الاحتياجات العالمية بنسبة كبيرة.


وأشارت إلى أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة هدفاً اقتصادياً مجدياً وداعماً لاستراتيجيتها القوية في تنويع مصادر الطاقة بإنجاز مشروعات ضخمة، من خلال البرنامج الوطني تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، وها هي تحقق في زمن قياسي المركز الأول عالمياً في نمو إنتاج الطاقة المتجددة، وتقدمها في مؤشر المستقبل الأخضر.

 

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