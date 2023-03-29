عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق حول إنشاء وكالة جديدة لمكافحة المخدرات

صدى البلد

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي توصل إليه البرلمان والمجلس الأوروبيان بشأن تفويض يقضي بإنشاء وكالة جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بالقضاء على تجارة المخدرات ومواجهة الإدمان.


وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، أن العقاقير غير المشروعة تمثل مشكلة أمنية وصحية معقدة تؤثر في ملايين الأشخاص في الاتحاد الأوروبي والعالم. 


ونقلًا عن تقرير المخدرات الأوروبي لعام 2022، أشارت المفوضية إلى أن أكثر من 83 مليون بالغ في الاتحاد الأوروبي (أي حوالي 29% من السكان البالغين) تعاطوا المخدرات غير المشروعة مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم، وفي عام 2020، كان ما يقدر بنحو 5800 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في الاتحاد الأوروبي تتعلق بالعقاقير غير المشروعة، ومعظمها بسبب مزيج من المواد الأفيونية غير المشروعة والعقاقير غير المشروعة الأخرى والأدوية والكحول، وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك وفرة كبيرة للمواد المخدرة، لا سيما الكوكايين، وعدد متزايد من المواد المختلفة، غالبًا ما تكون عالية الفعالية أو النقاوة. 


وشددت المفوضية على أن هذه التطورات تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.


وأضافت، في بيانها ، "من خلال هذا التفويض المعزز، ستسهم وكالة مكافحة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي بدور جديد، بما في ذلك إصدار تنبيهات في حالة رصد وتوفر مواد خطرة بشكل خاص في السوق؛ ووضع تقييمات للمخاطر المتعلقة بالعقاقير غير المشروعة التي تؤثر سلبًا في الصحة العامة والسلامة والأمن، ومراقبة ومعالجة الاستهلاك المتزامن للأدوية المختلفة وإنشاء شبكة من مختبرات الطب الشرعي والسموم تجمع المختبرات الوطنية لتعزيز تبادل المعلومات بشأن التطورات الجديدة ودعم تدريب خبراء الطب الشرعي، وتطوير وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة وأفضل الممارسات وأنشطة التوعية ومساعدة الدول الأعضاء، وتوفير البحوث والدعم بشأن القضايا المتعلقة بالصحة مثل أسواق الأدوية وتوريد الأدوية".
 

وتابعت المفوضية الأوروبية: "من بين أدوار الوكالة الجديدة أيضًا تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين؛ مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وكذلك مع الوكالات والهيئات الإقليمية والوطنية وغيرها في البلدان المنتجة للمخدرات وبلدان العبور.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

العاصفة بدأت.. الأرصاد الجوية تطالب المواطنين الابتعاد عن هذه الأماكن اليوم وغد

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

ترشيحاتنا

رسميا.. السعودية تنضم إلى منظمة شنجهاي للتعاون

سعر شيري تيجو 8 برو 2023 العائلية بمصر

احمى رصيدك في البنك.. تطبيقات خطيرة تسرق أموال مستخدمي أندرويد وآيفون

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100

بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن زيارة رئيسة تايون للولايات المتحدة

عيار 21 يفاجئ المشترين.. أسعارالذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا.. صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز وأرز مبهر والحلو قطايف

سرق الموتوسيكل من قدام البيت.. كاميرا مراقبة تفضح حرامي السويس|شاهد

أول كأس عالم للجدات في جنوب أفريقيا.. اللاعبات أعماراهن 55 عاما فأكثر

أضرار السهر في ليل رمضان.. الوفاة ستكون النتيجة

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ