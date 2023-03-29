حلق أحمد الفيشاوي على سجادة الصلاة يثير الجدل ... شاهد

أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل بسبب نشره العديد من الصور وهو يقوم بأداة الصلاة بالحلق والوشم.

وقام الفشاوي بنشر العديد من الصور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " ظهر فى الصور وهو يقوم بالدعاء ويمسك السبحة معلقًا عليها : " تصبحوا على خير ".



وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي و عدد من المتابعين الصور التي نشرها الفنان؛ عبر حسابه على "إنستجرام":

ظهر الفشاوي وهو يرتدي حلق طويل فى أذن واحدة وطقية حمراء وقميض نبيتي واسع وبنطلون جينز أزرق وجورب رمادي ويمسك فى يدة سبحة سوداء وهو يسبح ويدعي ربة ويظهر على رقبتة الوشم بعض رسومات الوشم .

وعلق أحد المتابعين "طب ياخي احترم ربنا الي انت واقف بين ايدو وعلى الاقل اقلع الحلق مش كده يا فيشاوي والله ربك كبير وغفور ورحيم اها بس مش لدرجه انك تقف بين ايدو وفي ودنك حلق".



وجاء العديد من التعليقات من المتابعين للفنان: " نسيت الحلق في اذنك"، وجاء الاخر ساخرًا: " طب اقلع الحلق ده .

فيما علق البعض بالدعاء له بالهداية وأن ربنا يتقبل منه صالح الأعمال .

أحمد الفشاوي

أحمد الفشاوي

أحمد الفشاوي