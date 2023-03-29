عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلق أحمد الفيشاوي على سجادة الصلاة يثير الجدل ... شاهد

حلق أحمد الفيشاوي
حلق أحمد الفيشاوي على سجادة الصلاة يثير الجدل ... شاهد

أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل بسبب نشره العديد من الصور وهو يقوم بأداة الصلاة بالحلق والوشم.

وقام الفشاوي بنشر العديد من الصور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " ظهر فى الصور وهو يقوم بالدعاء ويمسك السبحة معلقًا عليها : " تصبحوا على خير ".


وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي و عدد من المتابعين الصور التي نشرها الفنان؛ عبر حسابه على "إنستجرام": 

ظهر الفشاوي وهو يرتدي حلق طويل فى أذن واحدة وطقية حمراء وقميض نبيتي واسع وبنطلون جينز أزرق وجورب رمادي ويمسك فى يدة سبحة سوداء وهو يسبح ويدعي ربة ويظهر على رقبتة الوشم بعض رسومات الوشم .

وعلق أحد المتابعين "طب ياخي احترم ربنا الي انت واقف بين ايدو وعلى الاقل اقلع الحلق مش كده يا فيشاوي والله ربك كبير وغفور ورحيم اها بس مش لدرجه انك تقف بين ايدو وفي ودنك حلق".


 وجاء العديد من التعليقات من المتابعين للفنان: " نسيت الحلق في اذنك"، وجاء الاخر ساخرًا: " طب اقلع الحلق ده .

فيما علق البعض بالدعاء له بالهداية وأن ربنا يتقبل منه صالح الأعمال .

أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
التواصل الاجتماعي الفنان الفشاوى يثير الجدل الفنان أحمد الفيشاوى احمد الفيشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

موضوعات متعلقة

بملامح مختلفة.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ما هو التاتو الحرام وحكم الميكروبليدنج؟.. رأي دار الإفتاء

إنچي وجدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاهد .. برومو حلقة أنغام مع بوسي

ترشيحاتنا

الزمالك والمريخ السبب . أزمة تعصف بمواجهة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

حبس أب قتل ابنته بالدقهلية بسبب تبولها اللاارادي

فدية الصيام.. لجنة الفتوى توضح مقدارها للحامل والمريض

الوزراء يقدم تحليلا للتأثيرات الاقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي وسياسات المواجهة| تفاصيل

دعاء اليوم السابع من رمضان .. كلمات تفرج همك وينصرك الله نصرا عزيزا

العملات العربية والأجنبية تستقر في أول تعاملات اليوم بالبنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت النجاة من حريق فماتت من الدور السادس.. قصة وفاة ملكة جمال البرازيل

حلق أحمد الفيشاوي على سجادة الصلاة يثير الجدل ... شاهد

فوائد الكركديه في رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا

بعد تعرض رامز جلال للدغة الثعبان.. تعرف على العلاج والإسعافات الأولية

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ