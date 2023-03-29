صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 16289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 2812 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 19462 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 6712 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 4269 نقطة.