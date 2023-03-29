نشرة المرأة والصحة.. أعراض كدمات الزعل ونصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يكثر تناول التمر خلال الشهر الكريم ويقع الكثير من الأشخاص فى خطأ التخلص من نواة التمر إعتقادنا منهم انها غير صالحة للاستخدام، رغم غناها بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم

قد يعاني البعض من انتفاخات وآلام في المعدة، وبالأخص بين المصابين بالقولون العصبي؛ حيث تحدث بسبب اتباع بعض العادات الغذائية والأكلات الدسمة على الإفطار، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تقدم على تحضيرها أغلب ربات البيوت

كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا ، عن كدمات الزعل وهي عبارة عن متلازمة جاردنر دايموند (GDS) .

وأوضح استشارى القلب ، من خلال منشور له عبر صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن متلازمة جاردنر تعتبر حالة نادرة تتميز بنوبات من كدمات مؤلمة غير مبررة تحدث غالبًا على الذراعين والساقين أو الوجه