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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أعراض كدمات الزعل ونصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

ماذا يحدث إذا أضفت نواة التمر إلى شوربة اللحمة؟

يكثر تناول التمر خلال الشهر الكريم ويقع الكثير من الأشخاص فى خطأ التخلص من نواة التمر إعتقادنا منهم انها غير صالحة للاستخدام، رغم غناها بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم

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ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

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مش هتحتاج أدوية.. تناول هذا المشروب بعد الإفطار للهضم سريعا

لمرضى القولون العصبي.. نصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

قد يعاني البعض من انتفاخات وآلام في المعدة، وبالأخص بين المصابين بالقولون العصبي؛ حيث تحدث بسبب اتباع بعض العادات الغذائية والأكلات الدسمة على الإفطار، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، والتي  تقدم على تحضيرها أغلب ربات البيوت

كدمات الزعل .. جمال شعبان يكشف عن أعراضها

كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا ، عن كدمات الزعل وهي عبارة عن متلازمة جاردنر  دايموند (GDS) .

وأوضح استشارى القلب ، من خلال منشور له عبر صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن متلازمة جاردنر تعتبر حالة نادرة تتميز بنوبات من كدمات مؤلمة غير مبررة تحدث غالبًا على الذراعين والساقين أو الوجه

اللحمه نواة التمر القولون العصبي الانتفاخات جمال شعبان كدمات الزعل

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