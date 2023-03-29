إصدار "ما وراء القمر" لمحمد سلماوي باللغة الهندية في نيودلهي

صدرت حديثا فى نيودلهى الترجمة الهندية للمجموعة القصصية "ما وراء القمر" للأديب المصرى الكبير محمد سلماوى، وقام بترجمتها الدكتور محمد قطب الدين أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة جواهر لال نهرو بالهند.

وتضم ٩ قصص مقتبسة من الحياة المصرية المعاصرة، وقدم لها كل من دليب شاكيا الأستاذ بالجامعة الملية الإسلامية بالهند، وسودهير برتاب سينج رئيس قسم اللغة الهندية بجامعة نهرو، وقال شاكيا فى تقديمه "هذا الكتاب للأديب المصرى الكبير محمد سلماوى ليست مجرد مجموعة قصصية بل هو أيضا نافذة يطل القاريء من خلالها على الحياة الإجتماعية والسياسية المعاصرة فى مصر.

وقام الدكتور قطب الدين بعمل هام بأن جعل الموهبة الأدبية لمحمد سلماوى فى متناول قاريء اللغة الهندية من خلال ترجمة دقيقة للأصل العربى"، أما الأستاذ الدكتور برتاب سينج فقال "أهنئ قارئ اللغة الهندية على هذه الإضافة المهمة لعمل متميز من الأدب المصرى العربى المعاصر والتى ترجمها الدكتور قطب الدين بالحساسية الواجبة، وأتمنى أن يتهافت القراء على هذا العمل الأدبى الممتع".

وتتميز مجموعة الأديب الكبير محمد سلماوى "ما وراء القمر" التى صدرت فى مصر منذ عدة سنوات عن الدار المصرية اللبنانية، بوجود وحدة موضوع تجمع بين قصصها، وهو العلاقة بيننا وبين من رحلوا عنا، هؤلاء الذين يعيشون الآن فيما وراء القمر، حسبما كان يؤمن المصريون القدامى، هؤلاء الذين يعودون إلى عالمنا كلما أرادوا التواصل معنا، أو إبلاغنا رسالة ما، وفيها يجتاز محمد سلماوى حدودا جديدة فى عالم الخيال فيأخذنا إلى عوالم غريبة تدور أحداثها ما بين القاهرة ومدريد ولندن وهامبورج وغزة وطرابلس وجبل السويداء والقدس وبيروت وجزيرة لمبدوزا الإيطالية، أما أبطال القصص فهم نجيب محفوظ ويوسف إدريس وأسمهان وشهداء ثورة ٢٥ يناير وأطفال غزة والأقباط المصريين الذين قامت داعش بذبحهم فى ليبيا، وغيرهم.

كانت بعض قصص المجموعة قد صدرت باللغات الإنجليزية والفرنسية والرومانية.