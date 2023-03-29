استئناف دوري قصار القامة بمركز شباب الجزيرة.. الجمعة

تنطلق مساء الجمعة الدورة المجمعة الثانية لدوري قصار القامة ، والذي تنظمه اللجنة الباراليمبية المصرية، ويستضيف مركز شباب الجزيرة مباريات الدورة المجمع الثانية بدء من الساعة السابعة مساء، وحتي العاشرة مساء بالصالة المغطاة لذوي الهمم. وتشارك في الدورة المجمعة الثانية فرق :-

نادي الاهلي بالملاحة ، نادي البنك الاهلي ، نادي ذوي الاحتياجات اسوان ، ونادي الارادة والتحدي الاقصر ، ونادي محافظة الفيوم ، ومركز شباب الحلمية .

وكانت نتائج الدورة المجمعة الأولى قد جاءت كالتالي :- فوز الأهلي بالملاحة على ناي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان 0/3 ، فوز البنك الاهلي على مركز شباب الحلمية 0/1 ، فوز شرم الشيخ على مركز شباب النصر 0/4 ، وفوز البنك الاهلي على نادي السادات 3/5 ، وتعادل مركز شباب النصر مع نادي كفر سعد ، ونادي الاقصر مع نادي السادات بنفس النتيجة المباراتين بدون أهداف.

وتقام الدورة المجمعة الثالثة للدوري بالاسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل ، ليتبقى دورة مجمعة أخيرة ، بعدها يتم ترتيب فرق مجموعتي الدوري بحسب نتائجها ليتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري حيث يلعب اول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية واول المجموعة الثانية مع ثاني الأولى ، ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري .