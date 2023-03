تفاصيل الموسم الثاني من House of the Dragon.. حلقات أقل وموعد عرضه

يشهد الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، عدد من التغيرات أبرزها تقليل عدد الحلقات إلى 8 فقطـ، بعدما عرض الجزء الأولى على مدار 10 حلقات.

ووفقا لتقارير أجنبية، فإن HBO أعطت الضوء الأخضر لتقديم موسم ثالث من House of the Dragon، الذي يدخل موسمه الثاني مرحلة الإنتاج قريبا في المملكة المتحدة، من أجل العرض في صيف 2024.

كانت الخطة الأولية هي عرض 10 حلقات في الموسم الثاني من House of the Dragon، ولكن تغير القرار في النهاية، مما تسبب في إعادة كتابة بعض النصوص، بعد تغير قيادات شركة HBO، ومحاولة خفض التكاليف.

يشهد الموسم المرتقب من House of the Dragon معركة كبيرة، ستنتهي عندها الأحداث قبل التوقف لموسم ثالث، ومن الواضح أن هناك نية لتقديم 4 مواسم، في حال استدعت القصة كل هذا الزخم.

وكان جورج مارتن كاتب القصة الأصلية "سلسلة الدم والنار"، المقتبس منها مسلسلي صراع العروش، وبيت التنانين، يشعر بسعادة غامرة أن قصته ستقدم على مدار 4 مواسم كاملة كل منها 10 حلقات لإنصاف رقصة التنانين من البداية إلى النهاية.

تقع أحداث مسلسل House of the Dragon قبل 172 عاما من أحداث Game of Thrones، ويحكي قصة بيت تارجريان قبل القضاء عليهم.

انتهت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لمسلسل House of the Dragon بوصول خبر وفاة ولي العهد إلى والدته رينيرا، على يد أخيها الأصغر، وظهرت على وجهها نظرة انتقامية تدل على أحداث مثيرة عديدة سيشهدها الموسم الثاني الذي بدأ تصويره قريبا.