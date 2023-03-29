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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الموسم الثاني من House of the Dragon.. حلقات أقل وموعد عرضه

House of the Dragon
House of the Dragon

يشهد الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، عدد من التغيرات أبرزها تقليل عدد الحلقات إلى 8 فقطـ، بعدما عرض الجزء الأولى على مدار 10 حلقات. 

 

ووفقا لتقارير أجنبية، فإن HBO أعطت الضوء الأخضر لتقديم موسم ثالث من House of the Dragon، الذي يدخل موسمه الثاني مرحلة الإنتاج قريبا في المملكة المتحدة، من أجل العرض في صيف 2024.

 

كانت الخطة الأولية هي عرض 10 حلقات في الموسم الثاني من House of the Dragon، ولكن تغير القرار في النهاية، مما تسبب في إعادة كتابة بعض النصوص، بعد تغير قيادات شركة HBO، ومحاولة خفض التكاليف.

 

House of the Dragon

 

يشهد الموسم المرتقب من House of the Dragon معركة كبيرة، ستنتهي عندها الأحداث قبل التوقف لموسم ثالث، ومن الواضح أن هناك نية لتقديم 4 مواسم، في حال استدعت القصة كل هذا الزخم. 

 

وكان جورج مارتن كاتب القصة الأصلية "سلسلة الدم والنار"، المقتبس منها مسلسلي صراع العروش، وبيت التنانين، يشعر بسعادة غامرة أن قصته ستقدم على مدار 4 مواسم كاملة كل منها 10 حلقات لإنصاف رقصة التنانين من البداية إلى النهاية. 

 

تقع أحداث مسلسل House of the Dragon قبل 172 عاما من أحداث Game of Thrones، ويحكي قصة بيت تارجريان قبل القضاء عليهم. 

 

House of the Dragon

 

انتهت الحلقة الأخيرة من  الموسم الأول لمسلسل House of the Dragon  بوصول خبر وفاة ولي العهد إلى والدته رينيرا، على يد أخيها الأصغر، وظهرت على وجهها نظرة انتقامية تدل على أحداث مثيرة عديدة سيشهدها الموسم الثاني الذي بدأ تصويره قريبا.

House of the Dragon Game of Thrones صراع العروش HBO مسلسل House of the Dragon جورج مارتن

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