مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير مكدوس باذنجان بالطريقة السورية

يعد مكدوس الباذنجان السوري من الوصفات المختلفة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما يمكن تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة.

مقادير مكدوس الباذنجان

5 كيلوجرام باذنجان، أسود صغير

نصف كيلوجرام جوز

2 كيلوجرام فلفل حلو أحمر وحار، حسب الرغبة

30 فص ثوم مهروس

2 كوب زيت زيتون

ملح

طريقة تحضير مكدوس الباذنجان

قصي عود الباذنجان مع ترك رأسه الأخضر، ثم أغسليه وضعيه في طنجرة ونغمره بالماء ونثقله ثم نرفعه على نار عالية بعد الغليان حوالي نصف ساعة حتى يستوي الباذنجان.

ارفعيه من الماء على صينية ونبعد الباذنجان عن بعض ونتركه حتى يبرد جيداً.

انزعي رأسه الأخضر ونعمل شق طولي ونضع داخل الباذنجانة حوالي ربع ملعقة صغيرة ملح وهذا حتى نهاية الكمية ثم نصفيه في مصفاة ونرش رشة ملح بسيطة على كل طبقة باذنجان مصفوفة ونثقله ونتركه حتى يصفى الماء.

في اليوم الثاني، نقوم بحشوه بالملعقة حتى نملؤها جيداً بنفس الشق المعمول سابقاً ثم نصفيه ثانية بالمصفاة مع رش الملح على كل صف ونثقله.

نتركه ليوم او أكثر حتى يصفى ماؤه، بعد ذلك نقوم بمسح كل باذنجانة بفوطة نظيفة للتخلص من بقايا الحشو العالق ولا ننسى غسل الاسفنجة وعصرها جيداً

نقوم بترتيبه في برطمان نظيف ويغمر جيدا بزيت الزيتون.

ويمكن الاحتفاظ به في أكياس ووضعه في الفريزر وكلما اردنا نخرج الكمية التي نريد ونضعها في برطمان ونغمرها بالزيت.

للحشو، نفرم الجوز خشناً وكذلك نفرم الفلفل ناعم ونضعها فوق الجوز ونضيف الثوم بعد هرسه جيدا وملح حوالي ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر.