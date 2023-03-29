عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"بريك بلك الشرق الأوسط 2024" ينطلق 12 فبراير 2024 في دبي

صدى البلد

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق الأوسط " لعام 2024 يومي 12 و 13 فبراير من العام المقبل بهدف دعم قطاع الشحن والنقل البحري وتعزيز نمو الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن ذلك منظمو مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2023 "الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية الشهر الماضي بنجاح كبير و حضور 6,496 مشاركًا بزيادة قدرها 93٪ في عدد الزوار مقارنة بالعام 2022 وارتفاع بنسبة 84٪ في عدد الجهات المشاركة .

92 سنتا انخفاضا في سعر نفط عُمان اليوم

المركزي العماني يرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة

وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار وزيرالطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري : "نحرص في الوزارة على مواكبة رؤية القيادة لدعم تنوع الاقتصاد واستدامته في دولة الإمارات والمنطقة .. ونلتزم بضمان تنميته في ظل الرقمنة وتبني التقنيات الجديدة التي عززت من سلسلة القيمة للقطاع داخل دولة الإمارات وخارجها وتقوية القدرة التنافسية للصناعة التي نتطلع إلى استفادتها من الموانئ المتطورة والبُنى التحتية لمرافق الشحن".

وأضافت: "يتمثل هدفنا النهائي من وراء المؤتمر في تمكين جميع الأطراف المعنية في الصناعة كي تصبح دولة الإمارات مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية.. و من أجل ذلك ندعم بشكل متواصل مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لأهميته في تعزيز هذا القطاع في دولة الإمارات والشرق الأوسط.. وباعتباره مسهما حيويا في نمو اقتصادات المنطقة يلعب هذا الحدث دورًا استراتيجيًا من خلال الجمع بين الحكومات وخبراء الصناعة لتبادل المعلومات والتعاون لتحقيق قيمة مضافة للصناعة.. ونحن على ثقة بأن نسخة 2024 من الحدث ستواصل العمل على تحقيق تطلعات القطاع والدولة بشكل عام".

من جانبه قال بن بلاميرمدير الفعاليات في "بريك بلك الشرق الأوسط": “عامًا بعد عام يزداد اهتمام المعنيين بقطاع شحن البضائع السائبة بحضور مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط والذي أثبت أنه الحدث الأبرز المتخصص في قطاع شحن البضائع والمشاريع الكبرى.. كان التفاعل الذي شهده الحدث هذا العام استثنائيًا حيث شارك متخصصون من 98 دولة في مقدمتها الإمارات والهند والسعودية وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة وغيرها..وكان أكثر من 32٪ من المشاركين من أصحاب القرار النهائي للشراء في المؤسسات التي يمثلونها وهم الأشخاص الأكثر تأثيرًا في الصناعة.. وأكد أكثر من 90٪ من العارضين حجزهم لعام 2024 بل وقام العديد منهم بزيادة المساحة التي حجزوها سابقًا ما دفعنا إلى إضافة قاعة ثالثة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة” .

بريك بلك الشرق الأوسط النقل البحري الولايات المتحدة البنية التحتية الشرق الاوسط منطقة الشرق الأوسط تبادل المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ترشيحاتنا

مفاجأة غير محسوبة .. نجم الأهلي على رادار أندرلخت البلجيكي

بيان عاجل من إيران بشأن الهجوم على مواقع يهودية في اليونان

ارتفاع أسعار القمح عالميا لأعلى مستوى بعد وقف شركة روسية تصديره

سياحة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

بعد تسخين رضوى الشربيني عليه.. صور تجمع بين العوضي وياسمين عبدالعزيز |شاهد

خلال اجتماع لجنة الصحة الجديدة.. 8 مطالب عاجلة من الأطباء لتحسين أحوالهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صورة لزوجة حسن شاكوش بعد طلبها الطلاق علي الهواء

علاقات مشروعة.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصيرا

إحنا في رمضان .. انتقاد طليقة الفيشاوى بسبب بيرسينج البطن | شاهد

بعد سقوطها على الأرض في مقلب رامز.. أبرز إطلالات إيمان العاصي

فيديو

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ