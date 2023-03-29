المريخ السوداني يقترب من ضم صفقة سوبر قبل مواجهة الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي المريخ السوداني، من التعاقد مع صفقة سوبر، قبل مواجهة الزمالك، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “كفرووتر السودانية”: “اقترب اللاعب عيد مقدم من الانضمام إلى فريق المريخ بعد الاتفاق المالي والاداري مع مجلس المريخ ويتوقع ضم اللاعب لكشوفات المريخ خلال الايام المقبلة”.

وغادرت بعثة نادي المريخ السوداني، لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة القادم، في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المريخ السوداني والزمالك

يُذكر أن المريخ السوداني والزمالك قد ودعا بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.