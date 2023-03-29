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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المريخ السوداني يقترب من ضم صفقة سوبر قبل مواجهة الزمالك

المريخ والزمالك
المريخ والزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي المريخ السوداني، من التعاقد مع صفقة سوبر، قبل مواجهة الزمالك، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “كفرووتر السودانية”: “اقترب اللاعب عيد مقدم من الانضمام إلى فريق المريخ بعد الاتفاق المالي والاداري مع مجلس المريخ ويتوقع ضم اللاعب لكشوفات المريخ خلال الايام المقبلة”.

المريخ السوداني يصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

بالأسماء.. الأقرب لقيادة الزمالك أمام المريخ السوداني

وغادرت بعثة نادي المريخ السوداني، لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة القادم، في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المريخ السوداني والزمالك

يُذكر أن المريخ السوداني والزمالك قد ودعا بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

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