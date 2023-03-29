برلماني: القطار السريع نقلة حضارية في وسائل النقل ‏الجماعي الصديقة للبيئة

إيد عمرو عكاشة عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع تمويل شبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدًا على أنه يعد نقلة كبيرة فى مجال النقل العام ومن أبرز واهم المشاريع القومية فى مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة.

نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي

وقال عكاشة لـ"صدي البلد"، إن مشروع القطار السريع يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ‏وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطار سيربط مدن ومحافظات مصر ببعضها، موضحا أن مشروع القطار الكهربائي نموذج مصغر للقطار السريع، حيث ربط تجمعات شرق القاهرة مع بعضهم البعض والعاصمة الإدارية الجديدة مع مناطق عدلي منصور والسلام والعاشر من رمضان وهذا يعظم من سهولة الوصول للمدن الجديدة، وهذا سيكون له مردود على تشجيع الناس على العيش والاستثمار في المدن الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).

وتكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة.

كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.