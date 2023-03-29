تحالف سعودي هولندي لتسويق منتجات المملكة في أوروبا

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، بأن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة شهد توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وشركة "plantlap" الهولندية.

ويأتي ذلك ضمن إطار الخطة التوسعية التي اعتمدتها السعودية لزيادة الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية باستثمارات تبلغ 4 مليارات ريال حتى 2025، وذلك بحضور عددٌ من مسؤولي وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وتسعى السعودية من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق عدة مستهدفات، منها زيادة الناتج المحلي السعودي من المحاصيل الورقية المزروعة وفق أعلى المعايير العالمية في الزراعة الداخلية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الواردات الأجنبية من الورقيات للسوق السعودي.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الجانبين إلى نقل التقنية الأجنبية، وزيادة كفاءة الإنتاج في الزراعة الداخلية، وتوفير استخدام مياه الري واستخدام الطاقة، والعمل على إنشاء المزارع الداخلية بمواد محلية الصنع، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي السعودي، إضافة إلى سعي الجانبين إلى تصدير المنتجات السعودية للأسواق الأوروبية بما يتوافق مع رؤية 2030 في تنوع قاعدة الصادرات المحلية.