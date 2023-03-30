خالد يستغيث بوزارة الصحة.. أنقذوني قبل أن أفقد بصري

استغاث الشاب خالد إبراهيم الكومي، ويبلغ من العمر 27 عاما ، ويقيم في كفر بهيدة التابع لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، بالمسئولين في وزارة الصحة لمساعدته بعد إصابته بعينه اليمنى.



ويقول في رسالته : أنقذوني قبل أن أفقد بصري ، انا كنت أعمل خارج مصر و تم إصابتي بالعين اليمنى ونزلت علي مصر عشان اتعالج ولكن كل لما اروح لدكتور يقولي مفيش حل عندي ، وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، وتبنى حالتى قبل أن أفقد بصرى ومستقبلي يدمر .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01018086700



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.