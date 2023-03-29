مفاجأة غير محسوبة .. نجم الأهلي على رادار أندرلخت البلجيكي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي أندرلخت البلجيكي في التعاقد مع نجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “كيك أوف” الجنوب إفريقية: “نادي أندرلخت يراقب من كثب بيرسي تاو، نجم الأهلي استعدادًا لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب خلال الانتقالات القادمة”.

وأضافت: “الأهلي لا يرغب في رحيل بيرسي تاو عن صفوف القلعة الحمراء بل يرغب في تجديد عقده”.

واختتم: “الأهلي يستعد لتقديم عرض قوي للاعب من أجل التجديد والبقاء في صفوف الفريق بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر”.

تاو مع الأهلي

يُذكر أن بيرسي تاو قد توهج خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، خاصة في مباراتي صن داونز والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.