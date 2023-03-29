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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير : يمكن الاهتمام بالطلاب المتفوقين بعودة المستوى الرفيع

الدكتور عاصم حجازى
الدكتور عاصم حجازى

كشف الدكتور عاصم حجازى  خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن “هل مصطلح اختياري لتعلم اللغة الإيطالية بالمدارس يقع على الطلاب المتفوقين فقط”.

قال الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ،إن  قصر اختيار هذه المواد على المتفوقين فقط ،فإن هذا يسمى إثراء وهذا الإثراء هو طريقة من طرق رعاية المتفوقين ولكن هذه الطريقة يجب أن يعقبها ميزات تمنح للطالب المتفوق مقابل دراسته لمقررات زائدة عن زملائه  وهذه المميزات يمكن أن تكون في صورة عودة المستوى الرفيع مرة أخرى .

وزير التعليم 

على الجانب الآخر ، كان قد استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، وأوجه الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفنى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي فى مجال تطوير التعليم.

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كما أشاد الوزير بالتعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم، لا سيما التعليم الفني، لما له من تاريخ طويل متمثل في مدارس "دون بوسكو"، بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب في الجيزة وغيرها.

وأعرب الوزير عن تقديره لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ومن جانبه، أعرب ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو "مؤكدًا  على استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

 

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