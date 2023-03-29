احتفالا بـ سنوية الأزهر .. رسائل أحمد نبوي لكل عضو بالمنارة العلمية

وجه الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر رسائل لكل أزهري بمناسبة الاحتفال باليوم السنوي لتأسيس الأزهر الشريف.

وقال نبوي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك:" إلى كل أزهري.. كيف تنصر الأزهر الشريف مجيب، - بالحفاظ على منهجه؛ عقيدةً وشريعةً وتزكيةً، و بالاجتهاد في دراستك النظامية وظَفَرك فيها بأعلى مجموع وأفضل تقدير ممكن ، وبالعُكوف على التعلم وفق المنهج الصحيح؛ متونًا وشروحًا وحواشيَ".

وأضاف: وبحرصك على طلابك وبذل الوسع لهم، وإتقانك لتخصصك - على الأقل - الذي تدرّسه لهم، باغتنام الوقت حتى لا يكون إلا في إفادة أو استفادة، - بالتحلي بمكارم الأخلاق الرفيعة مع الموافق والمخالف، بالعمل على أداء رسالتك التعليمية والدعوية؛ لنشر الأمان الفكري والاستقرار في المجتمعات والأوطان.

