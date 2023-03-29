قناة السويس تحتفل بذكرى تعويم ايفر جيفن بيوم التفوق

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، احتفالية يوم التفوق، بمناسبة ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، والتي باتت علامة فارقة في قدرة الهيئة على مجابهة كافة التحديات باقتدار، وذلك بنادي الشاطئ بالإسماعيلية.





تضمنت الاحتفالية، تنظيم إفطار جماعي بحضور أعضاء مجلس الادارة والعاملين من مختلف إدارات الهيئة.

خلال الاحتفالية، حرص الفريق أسامة ربيع على تكريم العاملين المتميزين بالهيئة، تقديرًا لجهودهم في إعلاء مكانة قناة السويس، فضلاً عن تكريم الأمهات المثاليات بالهيئة، واللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية من أجل تقديم أبناء صالحين للوطن.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بوجوده وسط أبناءه من العاملين بالهيئة، مثمنًا مجهوداتهم التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز صدارة قناة السويس للقنوات الملاحية العالمية، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة سواء على مستوى أعداد وحمولات السفن أو الإيرادات المحققة.

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