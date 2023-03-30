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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد خلال 48 ساعة

كشف الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، هوية المدير الفني الجديد للزمالك.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "مفيش ولا اسم من المرشحين لتدريب الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قريب من تدريب الفريق الأبيض".
وتابع: "إدارة الزمالك تعكف حاليا على اختيار مدرب مناسب للفريق، يقدر يتعامل مع الموقف الحالي للفريق، وهو اسم بعيد تماما عما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي".
وواصل: "الفريق يحتاج إلى مدرب يقدر يلم الفرقة، بالإضافة لدعم الإدارة للمدرب الجديد".
وأتم: "إدارة الزمالك لم تستقر على اسم المدرب الجديد للفريق، ولكن خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن اسمه، وأؤكد لكم بأنه اسم كبير يناسب المرحلة الحالية".

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