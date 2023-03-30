ميدو: الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد خلال 48 ساعة

كشف الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، هوية المدير الفني الجديد للزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "مفيش ولا اسم من المرشحين لتدريب الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قريب من تدريب الفريق الأبيض".

وتابع: "إدارة الزمالك تعكف حاليا على اختيار مدرب مناسب للفريق، يقدر يتعامل مع الموقف الحالي للفريق، وهو اسم بعيد تماما عما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل: "الفريق يحتاج إلى مدرب يقدر يلم الفرقة، بالإضافة لدعم الإدارة للمدرب الجديد".

وأتم: "إدارة الزمالك لم تستقر على اسم المدرب الجديد للفريق، ولكن خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن اسمه، وأؤكد لكم بأنه اسم كبير يناسب المرحلة الحالية".