حفاظا على الأطفال.. إغلاق محابس المياه بحي الريسة وضاحية السلام بالعريش

تلقى مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، عدة شكاوى من المواطنين بحي الريسه ، وحي ضاحية السلام بوجود محابس المياه بدون اغطية مما يعرض الأطفال إلى خطر الوقوع في الحفر .. حيث استجاب المجلس لطلب المواطنين، بوضع أغطيه محابس المياه، في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وسرعة أستجابه لشكاوي المواطنين .



سرعة الاستجابه:





وعليه ..أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، تعليماته بسرعة الاستجابه لشكوي المواطنين بحي ضاحيه السلام وحى الريسه لوجود غرف محابس مياه بدون أغطيه نتيجه لسرقتهامن قبل تجار الخردة.



حيث تم التواصل مع مرفق المياه والصرف الصحي قطاع العريش ، للقيام بعمل أغطيه جديدة لغرف محابس المياه في منطقتي الضاحيه والريسه .





وقدم رئيس المدينه، الشكر لرجال مرفق المياه والصرف الصحي من مهندسين وفنينين الأصلاح ،لسرعة الاستجابه وعمل اللازم حرصا علي سلامة المواطنين .



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