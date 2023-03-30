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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كامل العدد في أولى ليالي التنمية الثقافية.. التوني والمولوية يتألقون في الأمير طاز

ليالي رمضان
ليالي رمضان

تحت شعار كامل العدد افتتح الفنان الكبير عامر التوني وفرقة المولوية  مساء اليوم 29 مارس – 7 رمضان- فعاليات أولى ليالي البرنامج الفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له بمناسبة شهر رمضان بقصر الأمير طاز بحضور ا. د. هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وعدد كبير من الإعلاميين والجمهور، حيث قدم التوني مجموعة من  القصائد لكبار شعراء الصوفية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها: " لاموني ، ما بعد بعدك، أنا يا سيدي، رئيس الدير، تضيق بنا الدنيا، والله ما طلعت شمس ولا غربت، هامت الأرواح.

في مركز طلعت حرب الثقافي افتتح معرض نفحات رمضانية بحضور ضيف شرف المعرض الفنان الكبير د. مجدي عبد العزيز، والسيدة نهله ممدوح عمار نجله ضيفة الشرف الفنانة الكبيرة إكرام عمر، وا. د. غادة المسلمي مديرة مركز طلعت حرب، ود. نجاة فاروق المشرف على المعرض وعدد من الفنانين المشاركين بالمعرض وجمهور المركز، أعقبه تقديم الشيخ زين محمود لمجموعة متميزة من الابتهالات والقصائد لأشهر شعراء الصوفية بالإضافة إلى مربعات ابن عروس ومقاطع من السيرة الهلالية ومجموعة من  أغاني الصعيد.

الفنان الكبير عامر التوني رقة المولوية ليالي البرنامج الفني صندوق التنمية الثقافية شهر رمضان

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