صحف الكويت .. قصف إسرائيلي جديد يستهدف دمشق وتعيين خالد بن محمد بن زايد وليًا لعهد أبو ظبي

السيسي يوجّه بمواصلة جهود صقل خبرات الأئمة وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر

رئيسة تايوان تصل الولايات المتحدة.. وبكين تلوّح بـ"رد انتقامي"

أردوغان: بوتين قد يزور تركيا لتدشين محطة نووية في أبريل

قلق أمريكي من نفاد مخزونات الذخيرة حال نشوب حرب كبرى

ألمانيا تمنح أوكرانيا دعما عسكريا بقيمة 13 مليار دولار

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة جهود صقل خبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، ووفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أصدر مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبو ظبي، إضافة إلى مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي.

وذكرت "الراي" أن وسائل إعلام رسمية سورية أفادت أفادت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" استهدف محيط العاصمة دمشق في الساعات الأولى من فجراليوم الخميس.

من جانبه، أعلن التلفزيون السوري، نجاح الدفاعات الجوية في صد عدة صواريخ إسرائيلية قادمة من البحر استهدفت دمشق ومحيطها. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت منطقة الميدان بدمشق.

دوليًا، قالت "القبس" إن رئيسة تايوان تساي إنج وين وصلت الأربعاء، إلى نيويورك في زيارة أثارت حفيظة بكين التي توعّدت بـ"رد انتقامي" حال التقت المسؤولة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، واستدعت تحذيرًا أمريكيًا للصين من "رد فعل مبالغ فيه".

والولايات المتحدة هي محطة توقّف لتساي المتّجهة إلى أمريكا الوسطى في جولة ستلتقي خلالها قادة جواتيمالا وبيليز، لتعزيز العلاقات مع هاتين الحليفتين الدبلوماسيتين لجزيرة تايوان.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إ ن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا في 27 أبريل المقبل، لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، والذي شيدته شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية، مضيفًا: "هناك احتمال أن يأتي بوتين في أبريل، أو ربما نجري اتصالاً خلال حفل التدشين عبر الإنترنت، ونتخذ الخطوة الأولى في (محطة) أكويو".

وأشارت "الجريدة" إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، حذر من أنه في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وأي قوة كبرى في العالم، فإن هذا النزاع سيستنفد مخزونات هائلة من الذخيرة، مشدداً على وجوب الاستعداد لهذا السيناريو.

وأضاف: "إذا حصلت حرب في شبه الجزيرة الكورية، أو حرب قوى عظمى بين الولايات المتحدة، وروسيا أو أمريكا والصين، فستكون نسب الاستهلاك استثنائية". وتابع: "أمامنا طريق طويل للتأكد من أن مخزوناتنا ستكون جاهزة لحالات الطوارئ الحقيقية".

وقالت "الوطن" إن الحكومة الألمانية وافقت على إرسال دعم عسكري إضافي قيمته 12 مليار يورو (13.01 مليار دولار) لأوكرانيا. ووافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاج) اليوم الأربعاء، على الدعم المالي غير المدرج في الميزانية، والذي طلبته وزارتا الدفاع والخارجية.

ويشمل التمويل الإضافي 3.2 مليار يورو ستُصرف في 2023، وتسهيلات ائتمانية حجمها 8.8 مليار يورو بين 2024 و2032.