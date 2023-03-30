عبد الجليل: الأهلي سيحاول التسجيل مبكرا في الهلال.. وبيرسي تاو ينقصه الاستمرارية

قال محمد عبدالجليل، لاعب كرة القدم السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، سيعمل مع لاعبيه على ضرورة التسجيل مبكرًا في شباك الهلال السوداني، خلال مواجهة السبت المقبل.

وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب الضغط على لاعبي الهلال السوداني مبكرًا من أجل تسجيل هدف أول، وهذا هو السيناريو الذي سيعمل عليه، لكن ماذا لو حدث عكس ذلك، فيجب على اللاعبين الهدوء تماما والتركيز حتى الوصول إلى المرمى".

وواصل: "الأهلي قد يلعب بطريقة 4-2-3-1، وفي الوسط ديانج وحمدي فتحي وأفشة، وهناك أيضًا أحمد قندوسي لاعب مميز ومهاري".

وأكمل: "بيرسي تاو بدأ يتألق مع الأهلي مؤخرا وهو لاعب مهاري، ولكن الأهم الاستمرارية في الفترة المقبلة، والأمور بشكل عام أصبحت بين أقدام لاعبي الأهلي للفوز على الهلال والصعود".

وزاد: "محمد عبدالمنعم وبجواره ياسر ابراهيم سيلعبان بشكل كبير، واللاعب المصري مستواه متذبذب، كان هناك مشروع مساكين مميزين مثل احمد سامي وعلي جبر، لكن الذي تألق محمد عبدالمنعم وحجازي والونش فقط، والباقي لا نستطيع الحكم عليهم جيدا".

وأتم: "فلوران اينينيجي مدرب الهلال مقلق، ولديه معرفة تامة بالأهلي وبكواليس الكرة الإفريقية وسبق وقاد نهضة بركان لتحقيق بطولة الكونفدرالية، والمباراة ستكون صعبة لو مر الشوط الأول بدون تسجيل الأهلي لأهداف".