جريمة بشعة في رمضان.. شاب يقتل ابن عمه بالبحيرة| تفاصيل

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب على يد نجل عمه بسبب خلافات بينهما في بكفر الزيادالتابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة ، فيما تم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى في كوم حمادة المركزى ، والتحفظ عليها تحتتصرف جهات التحقيق، التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاةوكيفية حدوثها، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة بوصول محمد احمد رجب زيدان ، مقيم في بكفر الزياد، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين مقتل المجني عليه على يد نجل عمه، وذلك بسبب خلافات بينهما ،و تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز كوم حمادة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة .