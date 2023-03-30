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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: الجيل الحالي لم يعتد اللعب أمام 100 ألف متفرج

صدى البلد

قال محمد عبدالجليل، لاعب كرة القدم السابق، أن جماهير الأهلي دائمًا هي السند والحافز للاعبين، وتقف خلف الفريق، مشيرًا إلى أنه اعتاد على الأجواء الجماهيرية منذ أن كان عمره 14 عامًا وهو ناشئ داخل القلعة الحمراء.

وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لعبت مواجهة صعبة لعبتها مع الأهلي أمام أفريكا سبور في نهائي 93، وتعادلنا هناك 1-1، في كوت ديفوار، وفزنا هنا بهدف نظيف، وكنا ندرك صعوبة هذه المواجهة وتسببت في ركلة جزاء سجلها عادل عبدالرحمن".

وتابع: "المباراة توقفت 7 دقائق، بسبب الجدال بين حسام حسن وعادل عبدالرحمن على من يُسدد ركلة الجزاء، في ظل الضغوط الجماهيرية الرهيبة الكبيرة، ولكن الجيل الحالي لا يعرف أجواء اللعب أمام 100 ألف مشجع مثل الأجيال السابقة".

وأكمل: "لاعبو الأهلي سينزلون الملعب وعليهم أن يكونوا في قمة تركيزهم، والهلال سبق وخسر في نهائي 87 أمام الأحمر، وسقط في أكثر من مناسبة أمام الأهلي، وهذه المرة دي كانت الفرصة بين أقدامهم لكنهم فرطوا فيها".

وزاد: "جمهور الأهلي دائمًا يساندهم، والفريق سيعبر الهلال، وانتقدت الفريق واللاعبين في وقت سابق بعد الخسارة من صن داونز، والصعود للدور القادم سيعيد الفريق للمنافسة بقوة على البطولة الافريقية".

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