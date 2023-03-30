لامبورجيني تكشف عن ريفويلتو بديلة افينتادور بقوة 1000 حصان

وصل خليفة لامبورجيني أفينتادور الذي طال انتظاره كخطوة أولى للعلامة التجارية الإيطالية نحو العصر الكهربائي، حيث كشفت الشركة عن سيارة ريفويلتو "Revuelto" الخارقة الجديدة رسمياً.

لامبورجيني ريفويلتو

تعتبر السيارة ريفويلتو الخارقة، أول سيارة هجينة موصولة بالكهرباء للشركة، والتي تحمل الاسم الرمزي في الأصل LB744 ، هي بالتالي أقوى سيارة لامبورجيني في تاريخ صانع السيارات وتقدم بعض الأرقام المذهلة، مثل التسارع خلال 2.5 ثانية من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة ، و 7.0 ثوانٍ من 0 إلى 124 ميلاً في الساعة وسرعة قصوى تزيد عن 217 ميلاً في الساعة.

لامبورجيني ريفويلتو

تعتمد السيارة الجديدة لامبورجيني ريفويلتو على ثلاثة محركات كهربائية بقوة 147 حصانًا، أحدها مدمج في علبة التروس وأثنين في المقدمة، ويعمل كل واحد على تشغيل كل عجلة من العجلات الأمامية، وتعمل المحركات الكهربائية جنباً الى جنب مع محرك V12 بقوة 814 حصانًا.

كان الاحتفاظ بمحرك V12 بمثابة معركة ، نظرًا لتحرك مجموعة فولكس فاجن الواسع لتقليص الحجم والشحن التوربيني ، وفقًا لماوريتسيو ريجياني ، كبير المسؤولين الفنيين السابق في لامبورجيني ، الذي قاد التطوير المبكر لـ Revuelto، ومع ذلك ، فقد تمكنت لامبورجيني من الفوز بها بسبب الدعم الهائل من العملاء الحاليين واستخدام التهجين لخفض الانبعاثات.

لامبورجيني ريفويلتو

دعمت لامبورجيني ريفويلتو بعلبة تروس مزدوجة القابض ثمانية السرعات جديدة بالكامل مثبتة خلفها ، المحرك الجديد الذي تحول إلى 180 درجة مقارنة مع افينتادور، وأخف بمقدار 17 كجم من المحرك الموجود في السيارة التي تحل محلها، ولكنه يوفر المزيد من القوة، حيث ينتج 814 حصانًا عند 9250 دورة في الدقيقة ، مع المحدد لا يستدعي الوقت حتى 250 دورة في الدقيقة لاحقًا.

توضع حزمة البطارية في ما كان يُعتبر سابقًا نفق ناقل الحركة وتخزن شحنة متواضعة تبلغ 3.8 كيلو واط في الساعة، وهي جيدة لنطاق كهربائي فقط يبلغ حوالي ستة أميال، تشير حقيقة وجود منفذ الشحن داخل حجرة الأمتعة الأمامية إلى أنه لا يُقصد توصيله كثيرًا، ومع ذلك يمكن للمحرك V12إعادة شحن حزمة البطارية مباشرة من خلال المحرك الخلفي في عملية يُزعم أنها تستغرق ست دقائق فقط.

لامبورجيني ريفويلتو

معدل ذروة تدفق البطارية هو العامل المحدد للمساعدة الكهربائية ، بحد أقصى 140 كيلو واط يعادل 187 حصانًا، يمكن أن يستوعب كل محرك من المحركات الثلاثة ما يصل إلى 147 حصانًا ، مما يسمح بالتوفيق بين خرج البطارية وفقًا لذلك - ومع انحياز عزم الدوران عبر المحور الأمامي.

يضيف المحرك الكهربائي الخلفي المساعدة إلى عمود واحد في علبة التروس ذات القابض المزدوج ، مما يعني أنه من الممكن أن يقود كلا جانبي مجموعة نقل الحركة في Revueltoتروسًا مختلفة في وقت واحد.

لامبورجيني ريفويلتو

يعتمد تصميم السيارة على العديد من سمات لامبورجيني المألوفة ويحافظ على نسب العلامة التجارية التي تمتد إلى كونتاش، ولكن هناك الكثير من الابتكارات أيضًا مثل المصابيح الأمامية LEDالمدمجة الموجودة أسفل غطاء المحرك إلى مستشعرات الرادار المرئية بشكل متعمد المدمجة في الشبكة الأمامية.

يتم تحديد المظهر الجانبي من خلال مآخذ الهواء الضخمة خلف الأبواب الأمامية المفصلية ، ولكن هناك أيضًا قناة جديدة فوقها ، أسفل عناصر الجناح على شكل دعامة، ويتم الحفاظ على الخطوط الخلفية نظيفة من خلال جناح قابل للنشر ويمكن رؤية المحرك من خلال فتحة في غطاء المحرك الخلفي المصنوع من ألياف الكربون.

لامبورجيني ريفويلتو

تعتبر المقصورة الداخلية أكثر اتساعًا وذات تقنية عالية أكثر بكثير من أفينتادور، حيث تحصل على شاشة عرض 9.1 بوصة من جانب الراكب على شكل صندوق بريد قابلة لإعادة التكوين لتكمل أدواتها الرقمية وشاشة لمس مركزية موجهة عموديًا مقاس 8.4 بوصة.

تم دمج معظم أدوات التحكم في القيادة في عجلة القيادة ، مع عناصر تحكم منفصلة للوضع الديناميكي ومجموعة نقل الحركة، وتحتوي المقصورة أيضًا على مساحة غريبة أكثر بكثير من أي من سابقاتها.