بديلا لأفشة.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع صانع ألعاب تونسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة مفاوضات الأهلي للاعب فراس بالعربي، والسعي وراء ضمه خلال الفترة المقبلة، بديلاً لـ محمد مجدي أفشة.



وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس وان، إن ما يتردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن مفاوضات الأهلي للاعب التونسي فراس بالعربي لاعب نادي عجمان الإماراتي ليس له أساس من الصحة.

وتابع: الأهلي لم يفاوض اللاعب نهائياً، ولابد أن لا ننساق وراء مواقع التواصل الإجتماعي، مجلس إدارة الأهلي يسعى لتحقيق الأفضل والقرارات الرسمية يتم الإعلان عنها عن طريق المسؤولين فقط.

وأضاف شوبير أن، ما يتردد أن الأهلي في حاجة إلى صانع ألعاب وهذا غير صحيح فان الأهلي يملك محمد مجدي أفشة والقندوسي صناع لعب وليس بحاجة إلى إي لاعب في هذا المركز.

