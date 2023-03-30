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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب باليوم الثامن لشهر رمضان في مطروح

مسجد العوام
مسجد العوام

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية.
وتتباين مواعيد أذان المغرب في محافظة مطروح، في شهر رمضان المبارك، نظرا لاتساع الرقعة المساحية كثمن محافظات مصر.

رئيس جامعة مطروح يزف بشرى لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم والعاملين

سرعة تخصيص إنشاء معهد للغات تابع لمنطقة مطروح الأزهرية بمنطقة حي الشروق


كما يصل فرق توقيت الإفطار في القاهرة عن آخر موعد للإفطار في مدينة السلوم بمطروح ب25 دقيقة
وجاء توقيت آذان المغرب في مدن مطروح الثمانية في اليوم الخميس ثامن أيام شهر رمضان كالاتى
مرسي مطروح 6.29
مدينة سيوة 6.34
مدينة السلوم 6.37
مدينة الحمام 6.20
مدينة النجيلة 6.31
مدينة براني 6.34
مدينة الضبعة 6.24
مدينة العلمين 6.22

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