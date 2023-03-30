تريند بدون عمل في رمضان.. محمد إمام يمزح مع الجمهور بهذا المنشور

نشر الفنان محمد إمام، منشوراً يمازح فيه الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “احلى احساس ان الواحد يبقى تريند في رمضان وهو مش عامل حاجة”.

من جانب آخر، علقت الفنانة ياسمين صبري، على تكرار أعمالها مع النجم محمد إمام، مؤكدة أنها ستظهر في عمل سينمائي مقبل مع الفنان محمد إمام هذا العام سيتم عرضه في عيد الفطر المبارك، منوهة بأن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام ويشاركهم النجم ماجد الكدواني.

وأوضحت أن رد فعل الجمهور على تكرار مشاركتها مع الفنان محمد إمام كان جيد، معقبة: "عرفوا أن الكابل ده لذيذ.. متوقعة أننا هنعمل حاجة أحسن من اللي فاتت.