الصين تدعو أعضاء منظمة "شنجهاي" للتعاون في إنفاذ القانون والأمن

دعا وانج شياو هونج عضو مجلس الدولة ووزير الأمن العام الصيني، الدول الأعضاء في منظمة (شنجهاي للتعاون) إلى تعميق التعاون العملي في مجالات إنفاذ القانون والأمن، والعمل المشترك على خلق بيئة أمنية سليمة، لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لجميع البلدان.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الخميس/ أن ذلك جاء خلال حضور هونج الاجتماع الـ 18 لأمناء مجلس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون، عبر الفيديو.



وقال هونج إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ مبادرة الأمن العالمي، داعيا جميع الدول إلى نزع فتيل مخاطر التدخل الخارجي وحماية مصالحها الأساسية، مثل السيادة الوطنية وسلامة الأراضي والاختيار المستقل لمسارات التنمية، كما دعا جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط في تفاعلات إيجابية لتعزيز استقرار هيكل الدولة في أفغانستان.



وأضاف أنه من المهم تسوية الخلافات من خلال الحوار وحل النزاعات من خلال التعاون، مشددا على أن الجهود المشتركة ضرورية لتعزيز هيكل أمني إقليمي جديد يتسم بالتوازن والفعالية والاستدامة، ودعا جميع الأطراف إلى احتواء قوى الشر الثلاث المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف وقمعها، وتعزيز التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، مثل الاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت والمقامرة عبر الإنترنت وتهريب المخدرات.