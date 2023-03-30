عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدعو أعضاء منظمة "شنجهاي" للتعاون في إنفاذ القانون والأمن

صدى البلد

   دعا وانج شياو هونج عضو مجلس الدولة ووزير الأمن العام الصيني، الدول الأعضاء في منظمة (شنجهاي للتعاون) إلى تعميق التعاون العملي في مجالات إنفاذ القانون والأمن، والعمل المشترك على خلق بيئة أمنية سليمة، لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لجميع البلدان.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الخميس/ أن ذلك جاء خلال حضور هونج الاجتماع الـ 18 لأمناء مجلس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون، عبر الفيديو.


وقال هونج إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ مبادرة الأمن العالمي، داعيا جميع الدول إلى نزع فتيل مخاطر التدخل الخارجي وحماية مصالحها الأساسية، مثل السيادة الوطنية وسلامة الأراضي والاختيار المستقل لمسارات التنمية، كما دعا جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط في تفاعلات إيجابية لتعزيز استقرار هيكل الدولة في أفغانستان.


وأضاف أنه من المهم تسوية الخلافات من خلال الحوار وحل النزاعات من خلال التعاون، مشددا على أن الجهود المشتركة ضرورية لتعزيز هيكل أمني إقليمي جديد يتسم بالتوازن والفعالية والاستدامة، ودعا جميع الأطراف إلى احتواء قوى الشر الثلاث المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف وقمعها، وتعزيز التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، مثل الاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت والمقامرة عبر الإنترنت وتهريب المخدرات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

تفاصيل هامة عن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. فيديو

الزمالك اتفق مع 4 مدربين.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

اللي يلاقيها يدفنها.. اعترافات مثيرة لـ جدة طفلة مقابر أوسيم

سوريا تسجل 20 هزة أرضية في الساعات الأخيرة

وزير الأوقاف مهنئًا بانتصارات 10 رمضان: قواتنا المسلحة تاريخ مشرف وحاضر عظيم

خلال احتفالية 82 عامًا على إنشائها.. «الصحفيين» تكرّم النقباء والأعضاء السابقين الثلاثاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا| بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

تقلبات جوية .. تحذيرات لهؤلاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ