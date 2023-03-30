الخارجية التونسية: "يوم الأرض" فرصة متجدّدة لتذكر تضحيات الشعب الفلسطيني

أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن الذكرى الـ 47 ليوم الأرض تُمثّل فرصة متجدّدة لتذكر تضحيات الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف واستماتته من أجل الحفاظ على هويته ومقدّساته والتصدّي لكافة السياسات الاستيطانية التوسعية.



وأعربت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- عن إدانتها إزاء ما يتعرّض له المدنيون الفلسطينيون من اعتداءات متكرّرة وممارسات استفزازية دون أدنى مساءلة أو محاسبة، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الأممية والقانون الدولي.



وشددت على التزامها الراسخ بالوقوف في صفّ الشعب الفلسطيني؛ من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.