الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن ناشط أفغاني مدافع عن تعليم الفتيات

طالبت الأمم المتحدة السلطات في أفغانستان بالإفراج عن الناشط الأفغاني والمدافع عن تعليم الفتيات مطيع الله ويسا مؤسس منظمة "مسار القلم".



ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الخميس السلطات الأفغانية إلى توضيح مكان وجوده وأسباب اعتقاله، وضمان وصوله إلى التمثيل القانوني، فضلا عن الاتصال بأسرته.



وقال دوجاريك إن بعثة الأمم المتحدة على اتصال مع سلطات الأمر الواقع في كابول فيما يتعلق بقضية "ويسا"، فضلا عن النشطاء والصحفيين الآخرين الذين ما يزالون رهن الاحتجاز.



بدوره.. أعرب المقرر الخاص المعني بالحالة في أفغانستان "ريتشارد بينيت" عن انزعاجه إزاء التقارير التي تفيد باعتقال "ويسا" في كابول، وشدد- في تغريدة على موقع (تويتر)- على الأهمية القصوى لضمان سلامته واحترام جميع حقوقه القانونية.