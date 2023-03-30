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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تسجل 20 هزة أرضية في الساعات الأخيرة

صدى البلد

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة منذ صباح أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس.

وأوضح المركز في بيان رسمي له أن محطات الرصد الزلزالي في سوريا رصدت 9 هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و 10 هزات في تركيا.

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و 3.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 72.8 كم.

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وكان قد لقي أربعة أشخاص حتفهم، بينهم طفلان، جراء عاصفة ضربت عدة مخيمات في سوريا، اليوم الأربعاء.

وإنهار جدران المنازل الإسمنتية في ناحية مورك وحي جبرين في ريف حماة، بسبب العاصفة والرياح الشديدة التي ضربت محافظة حماة.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم نقل جثامين 4 أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم وعدة مصابين آخرين جراء انهيارات لبعض الجدران والكتل الإسمنتية بفعل العاصفة، مضيفا أنه تم تقديم كل الإسعافات اللازمة للمصابين والجرحى.

 

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