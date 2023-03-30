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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يهنئ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بمناسبة ذكرى مرور 1083 عامًا على تأسيسه

عبد السلام خضراوى
عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

تقدّم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بالتهنئة القلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقيادات وعلماء الأزهر وطلابه وخريجيه ومحبيه في جميع أنحاء العالم بمناسبة ذكرى مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف.

 

وقال " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم إن المصريين والعرب والافارقة وكل دول العالم تقدر الدور المهم للأزهر الشريف الذى كان ولايزال وسيظل منارة وكعبة العلم والعلماء في العالم الإسلامي، وحامل لواء الوسطية والاعتدال في كافة ربوع العالم مؤكداً أن الأزهر الشريف عبر تاريخه المديد جامعًا وجامعة ومعاهده الازهرية المنتشرة فى كل محافظات ومدن ومراكز واحياء وقرى مصر أسهم من خلال الملايين من خريجيه المنتشرين في جميع أنحاء العالم في نشر علوم الدين واللغة العربية وتعزيز التعارف والتعايش الإنساني .

 

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن العديد خريجى الأزهر الشريف بمختلف دول العالم بصفة عامة وداخل الدول الافريقية بصفة خاصة أصبحوا فى قمة المواقع القيادية بدولهم واصبح لهم دورهم الكبير فى نشر مفاهيم الدين الاسلامى الوسطى والحنيف داخل دولهم موجهاً كل التحية والتقدير للعالم الكبير والمستنير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على جهوده الناجحة فى تطوير الأزهر والنهوض به لاستعادة ريادته ودوره العالمي في نشر صحيح الدين ومكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والأخوة والمحبة والسلام اقليمياُ وعربياً وافريقياً وعالمياً . 

عبد السلام خضراوي مجلس النواب أحمد الطيب علماء الازهر الازهر الشريف

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