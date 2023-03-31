عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ، وذلك خلال  24 ساعة.

 

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

 

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية 
 

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 

كفرالزيات الغربية الأراضى الزراعية قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

ترشيحاتنا

مدعي عام مانهاتن: تواصلنا مع محامية ترامب لتنسيق تسليم نفسه للتحقيق معه

اهربوا للملاجئ .. انفجارات عنيفة تهز زابوريجيا وتحذير عاجل من السلطات الأوكرانية

إطلاق كثيف للنيران بالسعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ومنه فضالي تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للاختطاف

رأي عام يستضيف سهرة رمضانية وإنشاد دينى لفرقة الحضرة الصوفية

صلاة تجعل بيتك يشع نورا فى رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

انتشار موضة الكروب توب على الملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

أقوى من الأدوية.. مشروب رمضاني يعالج الإمساك فورا

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ