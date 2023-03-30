مبيعات المستثمرين تبدد مكاسب البورصة المصرية الصباحية 

بددت مبيعات المستثمرين الأجانب مكاسب البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع رغم اتجاه المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء.

وبدد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي إكس 30”، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، مكاسبه الصباحية ليخسر 0.63% عند مستوى 16307 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50”، متساوي الأوزان، بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2784 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 capped” بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 19716 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 tr” بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 6759 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2820 نقطة، وخسر مؤشر “إيجي إكس 100”، الأوسع انتشارا، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4243 نقطة.