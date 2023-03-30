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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات المستثمرين تبدد مكاسب البورصة المصرية الصباحية 

البورصة
البورصة

بددت مبيعات المستثمرين الأجانب مكاسب البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع رغم اتجاه المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء.

وبدد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي إكس 30”، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، مكاسبه الصباحية ليخسر 0.63% عند مستوى 16307 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50”، متساوي الأوزان، بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2784 نقطة.

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186 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

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تراجع أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 30-3-2023

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 capped” بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 19716 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 tr” بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 6759 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2820 نقطة، وخسر مؤشر “إيجي إكس 100”، الأوسع انتشارا، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4243 نقطة.

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